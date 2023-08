Morta per salvare il cane: Pescate (Lecco) saluta l'eroina solidale

PESCATE (Lecco)

Commozione, partecipazione e tanta solidarietà per l’ultimo saluto a Rosa Corallo, Rosy per tutti, la parrucchiera di 59 anni di Pescate che settimana scorsa è morta trascinata via dal torrente del ghiacciaio Fellaria in Valmalenco per cercare di salvare un cane. In tanti al funerale: tra loro gli alpinisti del Cai di Calolziocorte a cui Rosy era iscritta perché amava la montagna. Molti hanno dovuto assistere dal sagrato. "Un esempio di vita, ha sempre pensato prima agli altri perché conosceva la sofferenza", l’ha ricordata il sacerdote. Anche il gesto istintivo di buttarsi nell’acqua gelida per salvare il cane è stata una testimonianza del suo altruismo. Oltre a manifestare cordoglio con la presenza, molti stanno donando offerte per sostenere Fabio, il giovane figlio, rimasto solo. In nome di sua mamma avviata una raccolta fondi online. Già donati quasi 4 mila euro. "Rosy rimarrà sempre nei cuori di chi l’ha conosciuta, per la sua immensa bontà che la contraddistinguevano – spiega Fabio Tentori, amico e promotore dell’iniziativa -. Questa raccolta è destinata al figlio Fabio". Oggi a Lecco il funerale all’amica Veronica. D.D.S.