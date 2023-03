Spacca i vetri del tram, minaccia autista e passeggeri: arrestato 23enne a Bergamo

Bergamo, 1 marzo 2023 – Momenti di paura ieri pomeriggio a una fermata del tram a Bergamo, in via Negrisoli, dove un tunisino di 23 anni è stato fatto scendere dopo aver minacciato l'autista e i passeggeri e aver danneggiato con un martello alcuni vetri del mezzo pubblico.

Poco prima di salire sul tram, a Ranica aveva danneggiato i vetri di tre auto parcheggiate. Il giovane, in possesso anche di un coltello, è stato bloccato dai carabinieri con l'utilizzo del taser e poi tratto in arresto per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.