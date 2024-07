Minacce, aggressioni e rapine ai coetanei: due 17enni arrestati a Treviglio

Bergamo, 26 luglio 2024 – Si sono resi responsabili di rapine e aggressioni verso dei ragazzi. Questa mattina gli agenti del Commissariato di Treviglio ha dato esecuzione alla ordinanza di misura cautelare, disposta dal tribunale dei minori di Brescia, con la custodia in carcere e la permanenza in casa nei confronti di due 17enni.

Di particolare gravità gli episodi del 17enne per il quale è stata notificata la custodia al Beccaria di Milano. Nei mesi scorsi, infatti, aveva preso di mira un altro minore vessandolo con aggressioni fisiche e rapine avvenute all’oratorio, per strada, nelle stazioni ferroviarie interessate al percorso casa-scuola della vittima. Erano seguite anche minacce via social al punto da creare nel ragazzo preso di mira un perdurante stato di ansia e un fondato timore per la sua incolumità. Al punto da modificare le sue abitudini di vita.

L’autore, che aveva agito assieme ad altri complici minori, (denunciati) ad un certo punto, dando prova della propria sfrontatezza, era arrivato a minacciare anche il padre del ragazzo. In un altro episodio, il gruppetto aveva rapinato in centro a Treviglio un giovane che era stato minacciato con un coltello.