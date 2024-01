Mezzo chilo di droga nell’area dismessa ora piazza di spaccio

Tolto dal mercato quasi mezzo chilo di droga, che era stato nascosto in una cassetta parzialmente interrata nell’area dismessa dell’ex Edilstrade, a Corteolona e Genzone, in provincia di Pavia. I carabinieri della Compagnia di Stradella hanno posto sotto sequestro circa 300 grammi di eroina e più di un etto di hashish nell’ambito di un "mirato servizio ad alto impatto – come spiegato dal Comando provinciale di Pavia – finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio e spaccio e consumo di sostanze stupefacenti". Nel controllo dell’area, dismessa sin dal 2012 e conosciuta come luogo di spaccio, non sono stati intercettati pusher, evidentemente fuggiti all’arrivo dei militari lasciando sul posto la droga per non essere sorpresi in flagranza.

Negli stessi controlli, anche stradali, sono state identificate 72 persone a bordo di 41 veicoli, con un 38enne romeno denunciato per porto di oggetti atti a offendere, una cesoia e un cacciavite. Cinque persone, fermate al volante e trovate in possesso di varie dosi di cocaina, eroina e hashish, sono state segnalate per uso personale di sostanze stupefacenti, con patenti ritirate.

S.Z.