Mellano, uno scatto da campione . Il Trofeo Vittorio Giorgi è suo

Il Team F.lli Giorgi non concede nulla a nessuno e domina la 37esima edizione del Trofeo Vittorio Giorgi alla memoria per la categoria juniores. Il trionfo è firmato da Ludovico Mellano che in solitaria ha preceduto i compagni di squadra Tommaso Quaglia e Giacomo Rosato. Un en-plein di grande effetto per i ragazzi guidati dal direttore sportivo Leone Malaga che meglio di così non potevano onorare la corsa di casa organizzata dal presidente Carlo Giorgi. La vittoria è dunque appannaggio dell’azzurro Mellano 17enne cuneese originario di Moretta che in questa stagione è andato a segno tre volte. Prima d’ora si era infatti aggiudicato la gara di Prevalle, nel Bresciano, e la seconda tappa del Giro d’Abruzzo con arrivo in località Trasacco. Sulle strade della Bergamasca, l’atleta del Team Giorgi ha fatto la differenza in salita, dove ha propiziato l’azione decisiva grazie anche alla collaborazione e al prezioso lavoro di copertura dei compagni di scuderia. Una volta solo al comando, il vincitore ha fatto valere le sue ottime doti di passista fino ad accumulare un vantaggio superiore al minuto. Con Mellano oramai sicuro del successo, anche Quaglia e Rosato si prendono un esiguo gap sul gruppo fino ad avvantaggiarsi in tutta sicurezza e andare a cogliere al traguardo la seconda e la terza posizione. Alle spalle del terzetto è Andrea Godizzi a prendersi il quarto posto con un ritardo di 2’ e 21“.

Ordine d’arrivo. 1°. Ludovico Mellano (Team F.lli Giorgi) km 113 in 2h 39’43 media/h 42.450; 2°. Tommaso Quaglia (Team F.lli Giorgi) 1’11“; 3°. Giacomo Rosato (Team F.lli Giorgi); 4°. Andrea Godizzi (Biesse Carrera) 2’21“; 5°. Samuele Massolin (Industrial Forniture Moro C&G Capital); 6°. Riccardo Fabbro (Industrial Forniture Moro C&G Capital); 7°. Edoardo Raschi (Team F.lli Giorgi); 8°. Armin Caselli (Team Ciclistico Paletti); 9°. Florian Zambianchi (Travel&Service); 10°. Cristian Bonini (Aspiratori Otelli Alchem CWC). Iscritti 182. Partiti 165. Arrivati 64.

Dan.Vig.