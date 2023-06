Meglio tardi che mai Primo tratto di lungolago al taglio del nastro E piazza pronta entro l’anno

di Roberto Canali

C’è molto più di quel che vedono gli occhi nel nuovo lungolago di Como inaugurato, nella mattina di ieri, nel primo tratto che da Sant’Agostino arriva a piazza Cavour. Se la passeggiata quadruplicata in larghezza, quasi fosse una nuova piazza vista lago, ha già conquistato i turisti felici di potersi muovere senza le limitazioni imposte dal cantiere, i comaschi impareranno ad apprezzare quelle paratie, invisibili agli occhi ma pronte a entrare in azione in caso di bisogno, che terranno a distanza di sicurezza le acque del lago dal resto della città. "Il livello del lago è molto salito nelle ultime settimane - spiega il direttore lavori Alessandro Caloisi, che insieme a Regione Lombardia è riuscito nel miracolo di arrivare in fondo a un cantiere che ormai si temeva infinito - in passato saremmo stati vicini alla quota di esondazione, oggi invece anche senza mettere in funzione le paratie possiamo contare su un margine maggiore". Al di sotto della passeggiata, invisibile agli occhi, c’è una grande vasca lunga 120 metri in grado di contenere fino a 10mila metri cubi di acqua, così da prevenire le piene, se il livello dovesse aumentare ci sono le paratie mobili da montare a mano. "Siamo arrivati al 70% dei lavori realizzati - ha sottolineato l’assessore regionale agli Enti locali, Massimo Sertori - e più di 300 metri di passeggiata sono stati restituiti ai comaschi e al mondo.

Questo è un cantiere abbastanza emblematico non perché di importi incredibili, ma per le forti difficoltà per la realizzazione perché noi abbiamo messo dei paletti realizzativi, ovvero quello di non sospendere il traffico e di lasciare le due corsie durante la fase dei lavori e ai pedoni la possibilità di percorrere in sicurezza il tracciato. Per questo, spesso, abbiamo dovuto portare i materiali anche dal lago. Siamo stati anche fortunati perché i lavori se li è aggiudicati un’impresa che si è dimostrata molto seria e che, insieme alla direzione, ha fatto un ottimo lavoro". Il prossimo appuntamento sarà tra sei mesi, quando verrà restituita alla città la passeggiata di fronte a piazza Cavour. "A dicembre, con il presidente Fontana - ha concluso Sertori - consegneremo anche piazza Cavour. A quel punto, i lavori saranno oltre il 90%".