Bergamo ci riprova: maxischermo per la finale di Europa League Atalanta-Bayer Leverkusen

Bergamo, 18 maggio 2024 – A Bergamo, la voglia di condividere un’emozione lunga 90 minuti supera la scaramanzia dovuta a un precedente recente quanto poco fortunato. Mercoledì 22 maggio, in occasione della finale di Europa League, che vedrà l’Atalanta sfidare a Dublino il Bayer Leverkusen, campione di Germania, i tifosi della Dea che non sono riusciti a partire per l’Irlanda potranno godersi la partita di fronte al maxischermo.

Un rituale andato in scena anche mercoledì scorso, in occasione della finale di Coppa Italia disputata contro la Juventus. In quell’occasione non è andata bene: i bianconeri hanno prevalso 1-0, sollevando il trofeo, e i tanti che erano convenuti per tifare l’Atalanta sono tornati a casa con un velo di tristezza nel cuore.

Dove verrà allestito

Il maxischermo verrà montato in piazza Vittorio Veneto per il match con fischio d’inizio alle ore 21. Lo schermo principale sarà sul viale e in concomitanza con la Torre dei Caduti, come mercoledì scorso, in occasione della Coppa Italia.

Modifiche alla viabilità

Il traffico su viale Roma sarà quindi interrotto poche ore prima dell'evento, a partire dalle 14, quando inizieranno le operazioni di allestimento dello schermo e saranno realizzate le indispensabili verifiche tecniche sulla struttura temporanea.

La pedonalizzazione dell'area e il controllo degli accessi avverranno intorno alle ore 19, con la chiusura definitiva dell'area.

L’afflusso previsto

Le forze dell’ordine prevedono la possibilità di un'affluenza straordinaria all'iniziativa in occasione della gara di mercoledì prossimo: innanzitutto perché a Dublino sono previsti al massimo 12mila biglietti per i tifosi dell'Atalanta (la metà rispetto a quelli garantiti nella finale di Roma) e anche perché sono praticamente esauriti i voli verso la capitale irlandese.

Di qui, la possibilità che nel centro di Bergamo convergano diverse migliaia di persone, soprattutto se le condizioni meteo dovessero essere buone