Bergamo, maxischermo per la finale di Coppa Italia: dove sarà e quali strade verranno chiuse

Manca sempre meno. La partita attesa da una città intera sta per iniziare. Mercoledì 15 maggio alle 21 l’Atalanta scenderà in campo all’Olimpico di Roma contro la Juventus: in palio c’è la Coppa Italia. Un trofeo che potrebbe rappresentare la famosa “ciliegina sulla torta” dell’era Gasperini. Il tecnico cresciuto nelle giovanili proprio dei bianconeri è ormai alla guida degli orobici da 8 anni. In questo lasso di tempo la squadra ha saputo togliersi soddisfazioni impensabili: dalla Champions League a cavalcate indimenticabili in campionato. Per suggellare questo percorso mancherebbe solo una coppa e, nel giro di poche settimane, Gasp e i suoi avranno due occasioni buone per colmare questo vuoto. Una appunto, contro la Juventus, l’altra a Dublino contro il Leverkusen il prossimo 22 maggio.

Per questo l’ appuntamento per tutti i tifosi della Dea è in piazza Matteotti a Bergamo, dove verrà allestito un maxischermo in occasione della Finale di Coppa Italia. Lo schermo sarà sistemato in piazza Vittorio Veneto, sul viale e in concomitanza con la Torre dei Caduti.

Modifiche alla viabilità

Viale Roma sarà quindi interrotto poche ore prima dell'evento, a partire dalle 14, quando inizieranno le operazioni di allestimento dello schermo. La pedonalizzazione dell'area e il controllo degli accessi avverranno intorno alle ore 19.00, con la chiusura definitiva dell'area. Piazza Vittorio Veneto sarà suddivisa in settori. A presidiare i varchi saranno gli agenti della Polizia Locale insieme a un gruppo di steward, fa sapere palazzo Frizzoni. Sarà comunque consentito entrare- sbrigati comunque i controlli- nell'area delimitata per l'evento e raggiungere luoghi d'interesse come uffici e negozi: queste persone dovranno successivamente lasciare l'area. A partire dalle 19 e per tutta la durata dell'evento non sarà possibile vendere, somministrare o consumare bevande alcoliche o bevande in contenitori di vetro all'interno dell'area interessata; non sarà possibile detenere o far esplodere petardi e fuochi d'artificio e sarà vietato detenere dispositivi nebulizzatori di sostanze irritanti. Il provvedimento decadrà nel momento stesso in cui si spegne il maxischermo.