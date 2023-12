Maxi tamponamenti in autostrada. Undici in ospedale, tre feriti gravi

Due gravi incidenti sono avvenuti ieri lungo la A21 Torino-Brescia in direzione Brescia. Il primo ieri mattina, poco dopo le 10.30, all’altezza di San Zeno Naviglio. In un maxi tamponamento sono rimasti coinvolti cinque mezzi con una dozzina di persone a bordo: due camion cisterna, un pullman, un’automobile e una bisarca.

Dieci i feriti, di cui otto lievemente, trasportati in ospedale in codice verde o giallo, ma due ricoverati in codice rosso: si tratta di una donna di 45 anni, passeggera del pullman, che ha riportato un trauma cranico, al bacino e a una gamba ed è stata portata all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, e il conducente di uno dei camion, che ha invece riportato traumi a torace, bacino e arto inferiore ed è stato trasportato agli Ospedali Civili di Brescia. Tra i feriti, anche tre ottantenni.

Sul posto sono arrivate cinque ambulanze, tre automediche e due elicotteri, da Verona e Bergamo, oltre ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine.

Degli altri otto feriti meno gravi, tre sono stati portati ai Civili, due alla Poliambulanza, uno al Papa Giovanni, uno a Manerbio e uno al Sant’Anna.

Traffico in tilt e autostrada chiusa fino alla rimozione dei mezzi.

Poco dopo la riapertura del tratto, con il traffico ancora rallentato e con continue ripartenze, si è verificato un secondo tamponamento tra camion, in cui è rimasto ferito in modo grave uno degli autisti, di 38 anni, portato in elicottero al Papa Giovanni di Bergamo. L’autostrada è stata nuovamente chiusa.