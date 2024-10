Maxi- incidente all’alba sull’autostrada. Trenta persone coinvolte

Maxi incidente ieri all’alba in A4 all’alba: 5 veicoli e 30 persone coinvolte, tre feriti e code. Per chi doveva percorrere l’autostrada A4 l’inizio di giornata è stato problematico per via dell’incidente accaduto intorno alle 6, ora in cui molti pendolari si dirigono verso Milano per motivi di lavoro. Lo schianto ha creato diversi disagi e code in direzione del capoluogo lombardo. È successo appena dopo l’autogrill Brembo nord. Nell’incidente sono rimasti coinvolti quattro furgoni e un’auto e ha reso critica la circolazione verso Milano con un picco di coda di 8 chilometri tra Bergamo e Capriate San Gervasio tra le 7 e le 8, poi la situazione è andata via via migliorando. Le persone coinvolte sono in tutto 30, di cui tre portate in ospedale in codice giallo, due ricoverati all’ospedale di Zingonia e uno alle Cliniche Gavazzeni. Non destano preoccupazioni. Scattato l’allarme, sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato numerose ambulanze per soccorrere i feriti. Sul posto per i rilievi di legge la Polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale di autostrade per l’Italia. La situazione è tornata alla normalità intorno alle 9. F.D.