Il gran cuore di Mattia Casse: donata una culla termica all’ospedale di Bergamo

Bergamo – Mattia Casse e i campioni dello sport donano una culla termica per il reparto di terapia intensiva neonatale di Bergamo.

Il campione dello sci alpino azzurro Mattia Casse si sta facendo promotore del progetto benefico Seicento Battiti per la Tin, un’iniziativa nata grazie all’impegno di Perform Sport Medical Center e di Pedalare per la Vita e volta a sostenere il reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’acquisto di una culla termica da donare all’associazione per l’aiuto al neonato.

“Questa iniziativa è un’opportunità concreta per fare la differenza nella vita di tanti bambini e delle loro famiglie – dice Mattia Casse - Anche il più piccolo contributo può trasformarsi in una risorsa fondamentale per garantire cure all’avanguardia e un’assistenza sempre migliore”. Lo scorso 4 aprile in occasione della Charity Dinner con amici, ospiti, atleti, personalità che si sono uniti per la causa, Mattia Casse e ‘Seicento battiti per la Tin’, hanno raggiunto l’obiettivo prefissato e quindi raccolto i soldi necessari all’acquisto della culla termica. Nel corso della serata sono stati messi all’asta cimeli di gara donati da atleti di alto livello, il cui ricavato è andato interamente a supporto della raccolta fondi. ”Grazie a tutti per la generosità e l’affetto dimostrato – ha continuato Casse – la raccolta fondi continuerà con la 24H di Feltre del 5 e 6 giugno e con l’evento del 21 giugno a Bergamo per raccogliere fondi per l’acquisto di due lettini con la lampada fototerapica”.

Tanti gli amici di Mattia che hanno partecipato ed aderito alla sua chiamata, tra questi l’europarlamentare Lara Magoni, il telecronista di Eurosport Riccardo Magrini, Il giornalista di Sky Giovanni Bruno, il compagno di squadra Pietro Zazzi, il ciclista Fabio Aru. “È stata una serata davvero piacevole, all'insegna di un nobile impegno – ha detto Stefano Devicenzi, Sponsorship Manager di Santini -. Lo sport, come sempre, si conferma uno strumento fondamentale per trasmettere valori e sostenere progetti importanti per la nostra società. Come Santini, siamo felicissimi di poter dare il nostro contributo e fare la nostra parte, anche se piccola, per Mattia e il suo team”.

“Siamo onorati di aver preso parte e contribuito a questo progetto, supportando così una realtà del nostro territorio così importante e vicina al cuore dei bergamaschi – dice Valentina Albani Rocchetti, KASK and KOO Events and Sponsorship Manager -. Avere la possibilità di sostenere queste iniziative anche attraverso il frutto del lavoro dell’azienda e i legami costruiti negli anni con gli atleti di alto livello, è per noi motivo di grande orgoglio”.

“Insieme a Mattia, condividiamo valori e scopi sociali e con ZEROSBATTI (associazione per la sicurezza e la solidarietà) abbiamo deciso di sposare il suo progetto per una grande causa – ha detto. Federico Balconi, fondatore di ZEROSBATTI -. Durante la cena di venerdì, abbiamo condiviso la sofferenza di chi subisce incidenti, che possono essere, nella vita, di diversa natura. Ció che è emerso è che da sempre è lo sport ad unire le persone, essendo un grande traino sociale e di valori”.