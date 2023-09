Massacrato di botte a Verderio (Lecco): indagano i carabinieri

VERDERIO (Lecco)

Lo hanno circondato in branco e massacrato di botte, per strada e in pieno giorno. L’altro pomeriggio a Verderio, un italiano di 40 anni che abita in paese, è stato pestato a sangue. È successo in via dei Grilli, una traversa a fondo chiuso della strada che taglia in due il paese. In due, forse anche di più, lo hanno picchiato con calci e pugni continuando a tempestarlo di pedate e a infierire anche quando è crollato a terra perché non riusciva a reggersi più in piedi. Sono scappati su un’auto non meglio indicata solo quando si sono accorti dell’arrivo di alcuni passanti. Il quarantenne è stato soccorso dai sanitari di Areu con i volontari del soccorso di Cornate d’Adda che lo hanno trasferito in ospedale a Merate. Riscontrata la frattura di diverse costole e un polso. Il pestaggio è stato ripreso con lo smartphone da un residente. Il filmato è stato acquisito dai carabinieri e dagli agenti della Locale che stanno indagando per rintracciare chi lo ha ridotto così e perché. D.D.S.