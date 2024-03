Massacra il fratello: "Non volevo picchiarlo". Resta in carcere Un uomo di 55 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio per aver aggredito il fratello con calci e pugni, armato di una scopa e una scala metallica. L'episodio è avvenuto a Calusco d'Adda e solo l'intervento dei carabinieri ha fermato la violenza. La vittima, ricoverata, non è in pericolo di vita.