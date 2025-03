Martinengo, incidente in moto: Livio Martinelli muore a muore a 56 anni

Martinengo (Bergamo), 3 marzo 2025 – Ancora una vittima della strada nella provincia di Bergamo. Livio Martinelli, 56 anni, di Covo, era in sella alla sua moto e viaggiava lungo la provinciale 489 che collega Martinengo a Romano di Lombardia. Per motivi ancora da chiarire da parte delle forze dell’ordine, il centauro ha perso il controllo del mezzo mentre viaggiava in direzione Martinengo.

È finito contro una vettura che stava svoltando a destra. I fatti sono accaduti attorno alle nove del mattino. Sul posto sono arrivate due automediche e un’ambulanza. I soccorritori non hanno potuto fare nulla per aiutare lo sfortunato motociclista. Quella di ieri è la tredicesima vittima in provincia di Bergamo dall’inizio del 2025, che si presenta come un anno difficile e doloroso, con più del doppio delle vittime degli interi mesi di gennaio e febbraio dell’anno scorso, quando i morti sulle strade furono 6, tre a gennaio e tre a febbraio.

Nel pomeriggio di ieri, tra l’altro, sono stati celebrati i funerali di Carlo Remigio Ceresoli, morto anche lui di incidente stradale. Sua figlia di 25 anni, che era in auto con lui, è ricoverata a Brescia, agli Spedali Civili, in condizioni gravi.

Albino

Ieri si è registrato anche un incidente grave alle prime luci dell’alba ad Albino. Il bilancio è di due ferite e un’auto distrutta dalle fiamme. Fortunatamente nessuno risulta in pericolo di vita. L’incidente è accaduto attorno alle 5 e mezzo del mattino, sulla strada Statale 671, nella zona vicina alle gallerie.

A scontrarsi sono state una Subaru e una Skoda Ottavia. Alla guida della prima c’era un uomo di 38 anni che viaggiava in direzione Bergamo. Sull’altra un ragazzo di 27 anni che andava verso Clusone. Entrambi hanno riportato ferite tali da richiedere il codice giallo. Per potere consentire i soccorsi, è stato necessario bloccare la strada, riaperta poco dopo. Visto l’orario, non ci sono stati particolari disagi per il traffico.

Nel Cremonese

Un altro incidente grave si è verificato nel Cremonese, protagonista una ragazza di vent’anni, residente in provincia. Il pauroso incidente è avvenuto ieri mattina poco dopo le 4.40. La giovane a bordo della sua auto, una Peugeot, ha perso il controllo della vettura mentre stava percorrendo la via Postumia, forse per un colpo di sonno. È finita con la sua auto in un canale di scopo, andando poi a sbattere contro una spalla di cemento e, infine, ribaltandosi.

I vigili del fuoco hanno tolto la giovane dalle lamiere della sua vettura, consegnandola ai soccorritori. La ventenne è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Cremona, dove è arrivata alle 5.40 ed è stata ricevuta in codice rosso. Le sue condizioni si sono aggravate, tanto che intorno alle 18 è stata trasportata agli Spedali Riuniti di Brescia in eliambulanza.