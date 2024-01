Incendio a Mapello: muore una donna di 80 anni. Il rogo in una palazzina nella frazione di Prezzate

Mapello (Bergamo), 15 gennaio 2024 – Una donna è morta in un incendio in un condominio di via Dante Alighieri 12 in una vecchia palazzina nel centro nella frazione di Prezzate.

Il corpo di un donna di circa 80 anni, è stato trovato, poco dopo le 9,30 di oggi lunedì 15 gennaio, carbonizzato dai vigili del fuoco in un appartamento della palazzina.

Ancora sconosciuta l’identità della vittima come le cause dell’incendio sulle quali indagano i vigili del fuoco.

Un’alta colonna di fumo era visibile anche a distanza mentre a Prezzate, frazione di Mapello ,la zona circostante all’abitazione in fiamme è stata transennata.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche gli operatori del 118 e delle forze dell’ordine