Magro: "Bene così ma il bello è adesso"

La Pallacanestro Brescia ha raggiunto un traguardo storico, qualificandosi per le semifinali scudetto. La squadra, sotto la guida di coach Alessandro Magro, ha superato l’Estra Pistoia con un netto 3-0 nella serie dei quarti di finale, chiudendo in bellezza con una vittoria per 77-98 in gara-3. Questo risultato testimonia la riprensa di questa squadra dopo la flessione coincisa con le Final Eight di Torino.

La partita del PalaCarrara è stata dominata da Brescia fin dall’inizio. Un avvio fulminante ha portato i biancazzurri a un parziale di 13-0, chiudendo il primo tempo sul 59-30. La difesa di Brescia è stata impenetrabile, con Miro Bilan a guidare sotto canestro e Amedeo Della Valle a colpire dalla lunga distanza.

Nonostante un tentativo di rimonta dei toscani nel terzo quarto, la superiorità di Brescia non è mai stata messa in discussione, e a venticinque secondi dal match a coach Nicola Brienza non è rimasto altro da fare che chiamare timeout per salutare il pubblico. La chiave del match è stata la grande difesa del primo quarto, che ha permesso di prendere subito buoni vantaggi. Con una transizione solida, Brescia ha potuto correre in contropiede e segnare con facilità dalla lunga distanza.

Unica nota negativa della serata è stata l’infortunio di CJ Massinburg, uscito dal campo nel primo tempo a causa di una scavigliata. La sua condizione sarà monitorata nei prossimi giorni, ma la pausa prima delle semifinali dovrebbe consentirgli di recuperare. Nonostante l’assenza del miglior sesto uomo dell’ultimao campionato, la squadra è rimasta unita e ha continuato a dominare la partita. La prestazione di Bilan, che ha quasi registrato una doppia doppia a metà partita, e i 28 punti di Della Valle sono stati determinanti per la vittoria.

Al termine del match, coach Alessandro Magro ha elogiato la solidità e l’unità della squadra: "Abbiamo fatto una partita molto solida, dimostrando di essere duri in difesa. Il +29 al 20’ non era pronosticabile, ma siamo stati bravi a restare uniti nonostante le difficoltà, come l’infortunio di Massinburg".

Il tecnico toscano ha sottolineato come la squadra sia riuscita a reinventarsi con quintetti atipici, mantenendo sempre alta l’attenzione e l’intensità.

Il capitano Amedeo Della Valle, autore di una prestazione stellare con 28 punti, ha sottolineato la maturità della squadra: "Abbiamo dimostrato maturità nell’arco di questo tris di partite, specialmente in un palazzetto caldo come quello di Pistoia".Brescia attende ora di conoscere l’avversario per le semifinali, che sarà deciso dal confronto tra Trento e Milano di questa sera. Almeno in caso di successo dei campioni d’Italia in carica. Intanto, la squadra si gode un meritato successo, e celebra un risultato centrato solo nel 2018. Allora l’avversaria fu proprio Milano, che dopo un ko al Forum chiuse la serie con due vittorie a Montichiari. Giocatore chiave Andrew Goudelock, che a fine playoff fu premiato mvp dopo la leggendaria stoppata di gara-5 contro Trento.