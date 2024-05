Lotta per la vita il diciassettenne investito in centro

Luca continua a lottare per la vita. È ricoverato in condizioni gravissime in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Alessandro Manzoni il ragazzo di 17 anni che l’altro pomeriggio è stato investito mentre attraversava la strada sulle e strisce pedonali in centro a Lecco. A travolgerlo è stato un 49enne al volante di una Hyundai I10, che lo ha sbalzato contro il parabrezza dell’utilitaria. Le condizioni del 17enne sono estremamente critiche, ma comunque stazionarie. Luca ha riportato un trauma cranico e cerebrale. Al momento è sedato in coma farmacologico per non affaticarlo ulteriormente. È anche intubato per sostenere i parametri vitali. Nei prossimi giorni, se il suo quadro clinico migliorerà, i sanitari che lo assistono proveranno a svegliarlo gradualmente. D.D.S.