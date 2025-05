L’omaggio di Sedrina. È al suo campione Gimondi

Un omaggio a Felice Gimondi, il campione bergamasco di ciclismo, grande rivale del "Cannibale" Eddy Merckx. Sedrina, la sua città natale, celebra i 65 anni dalla prima vittoria di Gimondi in una gara da dilettante, avvenuta a Celana di Caprino il 1 maggio 1960. Lo fa con una mostra che si terrà il 1 e il 4 maggio, allestita in quella che fu casa e trattoria della famiglia Gimondi. La rassegna sarà visitabile (nel cortile esterno e negli spazi interni) dalle 9 alle 18. In programma anche una visita guidata ai "Luoghi di Felice", dalle 15,30. Centinaia i pezzi in esposizione, grazie alla disponibilità dei proprietari. Ci sarà la prima bicicletta usata per le corse da Gimondi, la prima maglietta con cui corse per la società Sedrinese. E poi le foto - raccolte sempre da amici -della festa che Sedrina tributò a Gimondi in occasione della vittoria al Tour de France del 1965.

Infine sarà presente la ristampa di una cartolina che venne realizzata dall’oratorio di Sedrina per la vittoria al Tour del ‘65, che, incredibilmente, proprio nel giorno in cui si doveva distribuire, nella confusione della festa, finì nel dimenticatoio e rimase in un angolo per anni.

Ora, dopo 60 anni, quella cartolina tornerà disponibile e acquistabile (in numero limitato). Ad allestire la mostra è il Centro studi "Francesco Cleri" di Sedrina, con il suo presidente, Diego Gimondi, 72 anni, cugino in seconda di Felice, in collaborazione con la famiglia di Mauro e Ivano Sonzogni che nella casa Gimondi da anni ha aperto anche un’esposizione permanente dedicata ad antichi orologi. Michele Andreucci