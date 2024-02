Liti con coltellate e botte. Un ferito grave, due contusi

Tre stranieri sono rimasti feriti in due distinti episodi avvenuti in città tra la nottata e la mattinata di ieri. L’allarme in via Croce è scattato intorno alle 10.30 di ieri mattina in seguito alla segnalazione di una lite tra due maghrebini, uno dei quali è rimasto ferito per quella che inizialmente era sembrata una coltellata anche se nelle ore successive l’ipotesi non è stata confermata e la lesione che l’uomo, 53 anni, ha riportato potrebbe essere stata provocata da un altro oggetto contundente.

Non è chiara neppure la ragione per cui i due uomini abbiano avuto l’alterco e su questo aspetto stanno indagando gli agenti del commissariato cittadino. In un primo momento era stato allertato anche l’elisoccorso perché la situazione era sembrata particolarmente grave, poi non è stato necessario utilizzarlo e l’extracomunitario rimasto ferito è stato ricoverato nell’ospedale cittadino. Gli agenti del vicequestore Rossana Bozzi, che dirige il commissariato di viale Libertà, hanno raccolto anche le versioni dei residenti e dei vicini di casa dei due immigrati coinvolti. Al momento non sono stati presi provvedimenti. Una pattuglia della polizia di Stato è rimasta alcune ore a presidiare la zona perché gli animi di parenti e amici dei due contendenti erano ancora piuttosto surriscaldati.

Un apprezzamento troppo audace o forse soltanto un’occhiata non gradita sarebbero invece all’origine della rissa che è avvenuta intorno all’una di notte all’esterno del bowling di Vigevano, in viale Artigianato, lungo il tratto urbano della Statale 494.

Ad affrontarsi sono stati due ragazzi di Vigevano e altrettanti di Novara e sembra assodato che la causa della discussione sia stata appunto una ragazza. I quattro sono passati in fretta dalle parole ai fatti e a quel punto è partita la richiesta di intervento ai carabinieri. Al Pronto soccorso dell’ospedale, trasportati dalle ambulanze della Croce Azzurra, sono finiti due ragazzi di 21 anni. Per loro solo qualche escoriazione e una prognosi di pochi giorni.

Umberto Zanichelli