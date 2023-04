Lite e colpo alla testa È in prognosi riservata

VIGEVANO (Pavia)

Tre denunciati per rissa e lesioni aggravate. Con uno dei tre coinvolti finito in terapia intensiva, con prognosi riservata, per un grave trauma cranico, colpito alla testa con un sampietrino. Mancavano una manciata di minuti alle 22, sabato sera, quando un passante ha chiamato la polizia locale, intervenuta in via Riberia a Vigevano insieme anche ad ambulanza e auto medica di Areu. Il ferito è stato trovato in stato di incoscienza, intubato e trasportato al Policlinico San Matteo di Pavia, ricoverato in Rianimazione. D.P., 52enne, pregiudicato, gestisce un minimarket nella zona. Pochi minuti prima della chiamata del passante, avrebbe avuto una violenta lite, all’interno del parco Riberia, con A.A., 50enne anche lui pregiudicato. Nella colluttazione i due sono finiti entrambi a terra e a quel punto il 50enne avrebbe afferrato il sampietrino colpendo l’avversario alla testa. M.B., 46enne, sarebbe quindi intervenuto in difesa del ferito, ‘disarmando’ il 50enne dopo un’ulteriore colluttazione. S.Z.