Linee regionali in tilt Chiuse le stazioni di Gallarate e Monza

Anche la rete ferroviaria è stata messa in ginocchio dal nubifragio. Treni fermi e stazioni chiuse sia sulla direttrice di Monza-Lecco sia su quella del Sempione. Ancora nel tardo pomeriggio di ieri – mentre gli operatori di Rfi e Trenord erano al lavoro per ripristinare il servizio – si sono accumulati ritardi di oltre un’ora su tutte le linee suburbane regionali. Le stazioni di Monza e di Gallarate, dove in entrambi i casi delle lamiere sono state scaraventate dal vento sui binari, sono rimaste chiuse. Problemi alla circolazione anche sul ramo di Saronno, in tilt per circa un’ora a causa di un fulmine che ha colpito una centralina.