Leolandia inaugura “Scuola Guida Futuro”: la prima attrazione in Italia dedicata alla mobilità sostenibile

"E' più facile insegnare ai bambini a diventare i guidatori responsabili di domani che far cambiare abitudini agli adulti". Con queste parole Paolo Martini, aministratore delegato di Be Charge e Head of E-Mobility Recharge Solutions di Plenitude ha presentato il progetto "Scuola Guida Futuro" inaugurato a Leolandia e che fa del parco divertimenti di Capriate San Gervasio la prima attrazione in Italia dedicata alla mobilità elettrica all’interno di un parco a tema per bambini. Un format inedito, progettato da Uniting Group (partner Be Charge), per sensibilizzare le giovani generazioni verso una nuova mobilità: sostenibile, green e, perché no, responsabile al volante. Dunque allacciamo le cinture, si parte.

Il viaggio inizia nella nuovissima pista allestita all'interno del parco e dove, curva dopo curva, tra chicane, cartelli stradali, icone fantastiche e tanto divertimento, i piccoli guidatori hanno l’opportunità di conoscere da vicino la mobilità elettrica e le sue dinamiche. I baby automobilisti fanno il pieno di energia alla colonnina di ricarica, raggiungono il traguardo a bordo di coloratissime e-car e si guadagnano la loro prima patente, portando a casa il ricordo di come guidare sicuro. Una sorta di imprinting per gli automobilisti di domani.

"Alla vecchia Mini Italia che insegnava ai bambini a conoscere il nostro bellissimo Paese – ha sottolineato Giuseppe Ira, presidente di Leolandia – negli anni abbiamo aggiunto un acquario e un rettilario per far scoprire da vicino gli animali. Poi abbiamo raggiunto l'autosufficienza energetica: Leolandia è un parco ecologico perché produce tutta l'energia che consuma e usa solo materiale compostabile. Oggi facciamo un altro passo avanti diventando il primo parco a tema ad ospitare un progetto così lungimirante e ambizioso. E di questo siamo molto orgogliosi". Insomma dopo la geografia, le scienze, la sostenibilità ambientale declinata in ogni sua applicazione pratica, Leolandia punta a orientare bambini e famiglie verso modelli di consumo più consapevoli. Ma non è tutto. La partnership tra Plenitude e il parco prevede anche la realizzazione di un hub da 10 punti di ricarica all’interno delle aree parcheggio. Un modo per consentire ai visitatori di ricaricare l’auto durante la visita e tornare a casa con un pieno di divertimento e di energia, rigorosamente green.