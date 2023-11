Lei soffriva, la uccise. Disposta perizia sul marito di 86 anni

Via libera della Corte d’Assise, alla perizia psichiatrica per Umberto Antonello, il pensionato di 86 anni che la notte del 6 febbraio di quest’anno, a Lecco, ha ucciso la moglie, Antonietta Vacchelli, sua coetanea, convinto di dove mettere fine alle sue sofferenze causate da dolori alle ossa e poi ha chiamato il figlio. Durante l’udienza di ieri mattina del processo che si sta svolgendo a Como, il pubblico ministero Pasquale Gaspare Esposito ha chiesto che venisse nominato un perito per valutare la capacità dell’imputato di stare nel processo. La difesa aveva già prodotto una consulenza di parte, secondo cui l’uomo non era in grado di intendere. Dopo l’accoglimento dell’istanza, l’udienza è stata rinviata a fine mese per nominare il perito e affidargli l’incarico. Pa.Pi.