Lecco panchina che scotta. Fiducia a tempo e ’’piano B’’

Avanti con Bonazzoli e Malgrati ma… a tempo! Le recenti pessime prove della squadra bluceleste, tre sconfitte consecutive contro Catanzaro, Pisa e FeralpiSalò con 13 gol subiti e solo 5 realizzati che hanno fatto precipitare la squadra all’ultimo posto, lasciavano presagire addirittura ad un cambio della guida tecnica sulla panchina del Lecco.

Si è pensato a Pierpaolo Bisoli (ma l’ingaggio è alto). Il patron Di Nunno ha quindi confermato la fiducia a Bonazzoli e Malgrati ma il match contro la Cremonese di sabato e quello di Bari della settimana successiva saranno decisivi. Se il Lecco non invertirà la rotta, via al cambio in panchina. Intanto il direttore sportivo Domenico Fracchiolla sta assestando gli ultimi colpi di mercato. Ormai è certo: capitan Luca Giudici sarà ceduto alla FeralpiSalò dove ritroverà Zaffaroni in uno scambio che prevede l’approdo in bluceleste di Vittorio Parigini, ex promessa mancata del Torino che potrebbe essere l’esterno alto giusto nel 4-3-3. Via da Lecco la meteora Tenkorang, andrà al Foggia in prestito, mentre Ardizzone potrebbe accasarsi alla Pergolettese. Ma al Lecco serve un buon difensore centrale. Con Marrone e Battistini in uscita, sebbene per ora non ci sia nulla di ufficiale, la società ha individuato tre profili: Stavropoulos (Poznan), Frare (Cittadella) e lo svincolato Capradossi.

Fulvio D’Eri