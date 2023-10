Le aziende aprono le porte ai giovani

La data da segnare sull’agenda è giovedì 19 ottobre. Il luogo Milano, via Bergognone, spazio Base. Qui si terrà il Job Meeting Milano, una giornata dedicata in particolare a giovani e a universitari. L’unico requisito è registrarsi per tempo sul sito internet della manifestazione, patrocinata dall’Amministrazione comunale, che farà tappa in Lombardia (www.jobmeeting.it). L’occasione è di quella da non perdere per chi sta cercando di inserirsi nel mondo del lavoro perché in un solo giorno e nello stesso luogo potrà incontrare oltre 35 le imprese pronte a valutare le esperienze di formazione. Per tutta la giornata, dalle 9,30 alle 16,30, sarà possibile accedere agli stand aziendali, compreso quello del Comune di Milano. Tra i grandi gruppi c’è ad esempio quello di Leonardo, uno dei primi dieci operatori mondiali nel settorea eropaziale, della difesa e della sicurezza, partner di governi, istituzioni e clienti privati, che realizza tecnologie all’avanguardia. Oltre agli incontri diretti con i recruiter, sarà possibile partecipare a diversi workshop: “Tips & Tricks per farsi notare dai Recruiter“ (ore 9-9,30); “Creiamo un cv efficace: esempi e modelli“ (ore 10-10,30); “Lavorare per il Comune di Milano #proiettativersoilfuturo“ (ore 10-14,30). Alle 10,45 il programma prevede “La Gen Z in azienda: giovani storie di 5 Junior Ambassador“, alle 12 una guida pratica per preparsi al mondo del lavoro. Dalle 14,30 alle 16,30 si alterneranno interventi di esperti e tavole rotonde dedicate al tema “FutureWork Generation: la Gen Z e l’Evoluzione del Lavoro“.