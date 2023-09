Bergamo, lavori sul ponte di Boccaleone: circonvallazione più stretta

Bergamo – Traffico rallentato ieri mattina lungo la circonvallazione: i vigili del fuoco hanno infatti deciso di chiudere al traffico una corsia della via delle Valli, in direzione A4 e Malpensata, per via del danneggiamento (le cui cause sono ancora da verificare) di alcuni bulloni dei giunti del ponte di Boccaleone: sono salt.ti alcuni dadi di copertura.

La segnalazione da alcuni residenti che si sono lamentati del rumore causato dal passaggio delle autovetture. E così ieri mattina intorno alle 10.30 una pattuglia della Polizia locale era sul posto per regolamentare il transito, mentre i vigili del fuoco effettuavano le verifiche. E da lì la decisione di chiudere una corsia. L’assessore comunale ai Lavori, Marco Brembilla, ha già svolto un sopralluogo lungo il tratto di strada; le ditte incaricate della manutenzione si sono recate sul posto per valutare le modalità di intervento. La Polizia locale è impegnata a regolare il traffico. Sono comunque esclusi problemi strutturali e di sicurezza.

Per evitare il riproporsi del problema, verranno cambiati tutti i dadi dei giunti. Quindi, lavori in vista. Si prevedono cantieri notturni. Si tratta di una delle aree più trafficate della città. Un viadotto realizzato ormai diversi decenni fa e che ha tutti i segni del tempo e dei flussi di traffico che lo percorrono tutti i giorni.

Pochi mesi fa erano stati effettuati i lavori per il secondo lotto del cantiere per la messa in sicurezza del viadotto di Boccaleone. Lavori per completare la necessaria manutenzione sia della parte superiore che di quella sottostante del tratto di ponte compreso tra le vie Gabriele Rosa, via Rovelli e via Borgo Palazzo.