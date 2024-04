L’Atlantide non vuole porre fine al suo cammino stagionale e oggi, a partire dalle 18, cercherà di sfruttare l’effetto-San Filippo per battere Reggio Emilia in una gara da dentro o fuori e conquistare il pass per i quarti di finale di Coppa Italia.

Dopo l’opaca prestazione che ha portato alla sconfitta in Emilia, i Tucani devono vincere gara3: Roberto Zambonardi: "Vogliamo continuare il cammino in Coppa Italia".

Lu.Ma.