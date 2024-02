L’arma in più: l’Allianz ’’scopre’’ Teodora Pusic

Il peggio sembra davvero passato per l’Allianz Vero Volley Milano che può guardare con rinnovato ottimismo al finale di stagione, sia in campionato che in Champions League. Le due sconfitte consecutive subite in serie A1 con Conegliano e Novara non erano state un bel segnale in vista della Coppa Italia ma a Trieste Paola Egonu e compagne si sono arrese solo al tie-break della finale, dopo essere tornate alla vittoria con Scandicci al sabato.

La partita più importante di questo periodo era però quella di martedì sera in Polonia, valida per l’andata dei quarti di Champions League, dove è arrivato un bel successo per 3-1 contro il Lodz e quindi un’ipoteca sulla qualificazione a una storica prima semifinale.

Una bella soddisfazione anche per Teodora Pusic, schierata titolare come libero al posto di Brenda Castillo: "Prima di tutto io devo ammettere che è stato bello giocare in questa atmosfera. Noi abbiamo aperto il match molto bene, invece, nel secondo parziale loro hanno spinto molto pareggiando la partita, trascinate anche dal loro pubblico. Alla fine, però, abbiamo messo in mostra la nostra forza conquistando una vittoria davvero molto importante per noi".

Giovedì 29 all’Allianz Cloud le ragazze di coach Marco Gaspari avranno solo bisogno di conquistare due set per chiudere i conti matematicamente, un risultato ampiamente alla loro portata visto quanto successo nella prima sfida contro Valentina Diouf e compagne, tanto da poter pensare alla prossima rivale. In particolare le turche del Fenerbahce sono state sconfitte a sorpresa al tie-break dalle tedesche dello Stoccarda e tra una settimana non potranno sbagliare. Milano in attesa di capire eventualmente con chi si giocherà l’accesso all’ultimo atto tornerà in campo domenica in serie A1 nell’insidiosa trasferta sul campo della Wash4green Pinerolo, per blindare il secondo posto nella classifica di regular season.

