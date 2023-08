Lancio di sassi sulla Statale 671, auto danneggiate e lunotti infranti: paura in Valle Seriana

Lancio di sassi sulla Statale 671, in Val Seriana. L'allarme corre sui social, dove in poche ore si sono moltiplicate le segnalazioni di auto colpite e danneggiate da pietre lanciate nella serata di ieri, martedì 1 agosto, tra le 18 e le 20. Le prime segnalazioni, con tanto di foto dei danni alla carrozzeria e lunotti infranti, appaiono sulla pagina Facebook "Viabilità in Valle Seriana", accompagnate da una valanga di commenti e reazioni indignate.

Per fortuna nessuno è rimasto ferito, ma per tanti automobilisti resta la paura di percorrere quel tratto di strada, tra Albino e Gazzaniga. “Ne ho schivato uno per poco”, racconta un automobilista sui social, mentre un altro commenta: “Purtroppo con la mia macchina ha fatto centro”. "Anche mia figlia oggi (ieri, ndr) è stata presa a sassate mentre passava in macchina al sottopassaggio di Gazzaniga (zona Pezzoli Shop). E' andata dai carabinieri di Fiorano, le hanno detto di passare domani mattina per la denuncia", racconta un padre preoccupato.

In tanti cercano si chiedono se si sia trattato di un episodio isolato o se dietro la sassaiola sulla Statale 671 ci sia uno “psicopatico” o qualche vandalo annoiato, e azzardano persino una sorta di identikit sulla base di alcune segnalazioni di automobilisti di passaggio. Di certo, al momento, ci sono solo i danni alle auto e la paura che l’episodio possa ripetersi.