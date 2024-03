L’AlbinoLeffe si illude con la rete di Borghini. Poi la Pro Sesto si rialza Nella trentatreesima giornata del Girone A di Serie C, AlbinoLeffe e Pro Sesto pareggiano 1-1. Borghini e Toci segnano nel primo tempo. Emozioni anche nella ripresa, ma il risultato non cambia. AlbinoLeffe resta in zona playoff, Pro Sesto lotta per non retrocedere. Mantova in testa alla classifica.