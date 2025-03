Ladri di vini pregiati: furto da 70mila euro all’osteria di Valtrighe

Mapello (Bergamo) – Maxi furto di vini pregiati, per un bottino di circa 70mila euro, al ristorante ‘L’Oster di Valtrighe’, frazione del Comune di Mapello.

L’episodio è stato reso noto dal titolare, Raffaele Rocchetti, con un video dell’impianto di videosorveglianza del locale postato sui social, durante il quale racconta quanto accaduto a fine gennaio, ma reso noto soltanto nella giornata di venerdì. “Per non ostacolare le indagini dei carabinieri - spiega il patron de L’Oster -. Purtroppo è la verità, non è uno scherzo: i ladri, tre persone con il volto coperto, sono entrati nel mio ristorante”. Secondo la ricostruzione del titolare del noto ristorante bergamasco, i malviventi sarebbero entrati dalla finestra del bagno intorno alle 2 di notte tagliando le sbarre. “I ladri - spiega Raffaele Rocchetti - sono striscitati per terra e poi dietro al bancone, eludendo i sistemi di sicurezza. Hanno portato via i cestelli della lavastoviglie e si sono diretti verso la cantinetta dove c’erano le bottiglie pregiate. Ci hanno arrecato un danno importante, quantificabile in circa 70mila euro, compreso il denaro presente nella cassa automatica. Certe bottiglie non le troverò mai più”.

Rocchetti mostra il video in cui si vede anche il volto coperto di uno dei tre autori del furto. “Se qualcuno lo riconosce, fatemelo sapere, ho in serbo un bel regalo”, il commento finale di Rocchetti. La notizia ha subito fatto il giro del paese, suscitando sdegno e rabbia. L’Oster, infatti, è un ristorante molto noto nella zona, famoso per i suoi piatti di carne pregiata alla griglia e per la simpatia del suo vulcanico titolare, un mix di energia e competenza. “Quello che è accaduto è assurdo - sottolineano alcuni clienti del locale -. Uno lavora con passione, facendo grandi sacrifici per portare avanti la sua attività e il risultato è questo. Speriamo solo che i carabinieri riescano a risalire agli autori del furto e che questi vengano puniti duramente dalla legge”.