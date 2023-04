Ladri di biciclette a Lallio, vigilante spara e sventa il quarto colpo in 7 mesi

Lallio (Bergamo), 29 aprile 2023 – Solo due notti prima i ladri ci avevano già provato. Questa è la quarta volta nel giro di sette mesi, la terza ad aprile. Nel mirino, nella notte tra giovedì e ieri, il negozio di biciclette “Trek Bicycle“ di Lallio. L’allarme è scattato alle 2.40 alla sala operativa, sul posto sono arrivate due pattuglie della Sorveglianza Italiana. Una si è posizionata sul retro, l’altra su un lato del negozio. Le guardie giurate hanno visto quattro persone a volto coperto e vestite di nero che fuggivano con tre biciclette da 12mila euro l’una.

Le guardie hanno inseguito i ladri. Uno dei quattro, buttata a terra la bicicletta, ha affrontato il vigilante, che ha esploso un colpo di pistola in aria. Sono scappati tutti. La ricerca dei quattro è proseguita con i carabinieri della Compagnia di Bergamo e quella di Treviglio, ma senza esito. Da quando il negozio ha aperto, sette mesi fa, è la quarta intrusione. Questa volta però le guardie giurate della società Sorveglianza Italiana, avendo ormai capito il modus operandi dei ladri, probabilmente sempre gli stessi, si sono subito dirette sul retro del punto vendita, trovandosi di fronte quattro malviventi. Colti sul fatto, con tre biciclette in mano. Le guardie hanno quindi intimato l’alt ma uno dei ladri aveva in mano un oggetto contundente poco riconoscibile al buio. Un vigilante ha quindi impugnato l’arma in dotazione ed esploso un colpo in aria a scopo intimidatorio, mettendoli in fuga.

Il primo furto era stato nella notte del 20 febbraio, addio a tre bici da 15mila euro ciascuna. La guardia privata aveva notato del fumo provenire dall’interno del negozio, così aveva subito allertato i vigili del fuoco e i carabinieri. Nel frattempo, controllando il perimetro della struttura, aveva notato che la porta scorrevole d’ingresso era stata forzata. Con l’allarme è stato attivato anche un sistema che prevede la fuoriuscita di una nebbia e impedisce la visuale a chi si introduce nel negozio. Sul posto era subito arrivato anche il responsabile della “Trek Bicycle“ a effettuare un sopralluogo con carabinieri e vigilanza privata, scoprendo che erano state asportate tre bici. Una quarta invece era ancora nel cortile.