La squadra di Pavan tenta l’impresa dopo una stagione da protagonista . Nel 2002 l’unico titolo dei mantovani

Oggi, alle 17:30, il Rugby Viadana 1970 scenderà in campo allo Stadio Lanfranchi di Parma per affrontare il Petrarca Rugby, contendendosi il titolo di Campioni d’Italia. Il Comune del paese mantovano installerà un maxi schermo in Piazza Manzoni per permettere a tutti gli appassionati e i cittadini di vivere insieme questo momento storico. "Se devo descrivere come si sente la squadra - esordisce il capitano Jannelli - direi che non vediamo l’ora di giocare questa partita. Sappiamo di avere una grandissima opportunità per fare la storia di questo club e siamo arrivati qua con la massima confidenza".

Jannelli sottolinea l’importanza del supporto dei tifosi: "Oggi al Lanfranchi sarà un po’ come giocare in casa per noi. C’è un’intera città pronta a sostenerci, e questo rappresenterà una spinta in più per tutti noi. Sarà sicuramente uno scontro molto duro, che si giocherà sui dettagli, e il cinismo farà la differenza. Vogliamo divertirci e far divertire tutti i tifosi e gli spettatori che seguiranno la partita. Sarà un grandissimo spettacolo e non vediamo l’ora di viverlo insieme a tutto il popolo giallo-nero!".

L’ultima finale disputata dal Viadana risale a 14 anni fa, e questo ritorno rappresenta un momento storico per il club. Nel corso di questi anni, il Rugby Viadana 1970 ha attraversato diverse trasformazioni. Tra alti e bassi, la squadra ha saputo evolversi e sorprendere tutti, raggiungendo un risultato inaspettato alla fine di una stagione straordinaria. La regular season si è conclusa con Viadana al primo posto, totalizzando 61 punti grazie a 13 vittorie, un pareggio e due sconfitte. Una squadra giovanissima, con un’età media di poco più di 25 anni, supportata da uno staff tecnico altrettanto giovane, guidato da Gilberto Pavan alla sua prima stagione. Coach Pavan si affiderà ad una formazione collaudata, la stessa che ha permesso di vincere gli incontri dei playoff contro Colorno e Valorugby.

VIADANA: Sauze, Bronzini, Morosini, Jannelli (C), Ciofani, Roger, Baronio, Ruiz, Wagenpfeil, Locatelli, Lavorenti, Schinchirimini, Mignucci, Luccardi, Mistretta. A disposizione: Denti, Fiorentini, Oubiña, Boschetti, Catalano, Gregorio, Madero, Ciardullo.