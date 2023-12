La nuova viabilità bergamasca. Il 2024 sarà l’anno dei cantieri

Dopo i progetti, le autorizzazioni, il reperimento dei fondi e le gare d’appalto, ora si parte. Il 2024 sarà l’anno in cui apriranno i cantieri di tutti i grandi progetti destinati a ridisegnare la mobilità sul ferro, e in parte anche su gomma, di Bergamo e della sua provincia. Un elenco ormai noto. Il raddoppio ferroviario Ponte San Pietro-Montello, la seconda linea della Teb, il treno per l’aeroporto di Orio al Serio, la nuova stazione ferroviaria e l’E-Brt Bergamo-Dalmine-Verdellino. Per un investimento complessivo di un miliardo di euro. Ma il nuovo anno sarà anche caratterizzato dalla fine di tre interventi molto attesi in città, altro tassello decisivo per la trasformazione del capoluogo. Al cantiere di Chorus Life i lavori non si fermano. Una data ancora non c’è, ma l’inaugurazione della smart city pensata e fortemente voluta dal patron della Gewiss Domenico Bosatelli, scomparso un anno e mezzo fa, si farà senz’altro nel corso del 2024. È questo uno dei progetti, del valore di oltre 150 milioni di euro, che vedrà luce nell’anno che sta per iniziare.

Nell’area dell’ex Ote troveranno spazio anche una piazza, tanto verde, insediamenti commerciali e un grande parcheggio. Il 2024 sarà anche l’anno del Parking Fara, in Città Alta, una delle opere più controverse degli ultimi decenni. Ci sono voluti 16 anni per portare a termine un progetto che ha vissuto vicende alterne e con una lunga serie di problemi, anche giudiziari, che ne hanno ritardato la realizzazione. In queste settimane è in atto la copertura della collina. I lavori dovrebbero chiudersi entro la fine di febbraio. All’interno ci sono 468 posti auto distribuiti su otto piani. Nelle intenzioni del Comune di Bergamo sparirà la sosta a rotazione sul viale delle Mura, dove gli stalli saranno appannaggio solo dei residenti. Corre veloce anche il cantiere dello stadio.

L’ultimo lotto della ristrutturazione dell’impianto sportivo, quello relativo alla realizzazione del parcheggio sotterraneo e al rifacimento della Curva Sud (o Morosini), sarà completato entro agosto, in tempo per l’inizio del campionato di calcio 2024-2025.

Michele Andreucci