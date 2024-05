La Funakoshi-Do di Cassano ha fatto il pieno di medaglie

Pioggia di medaglie per gli atleti della G. Funakoshi-Do di Cassano ai campionati regionali di karate tradizionale che si sono svolti a Cassano D’Adda. Dicessette volte sul gradino più alto del podio, traguardi che consentono il passaggio degli atleti cassanesi ai campionati italiani in programma l’8 e 9 giugno prossimo. "Una bella giornata di sport - così Fabio Fugazza presidente Fikta Lombardia - che ha visto impegnati 300 appartenenti a 40 scuole di karate della Lombardia che si sono misurati in un totale di 500 gare di più discipline e categorie. Una kermesse sportiva che ha assunto maggior valore con la presenza di Sensei Hiroshi Shirai, indiscusso maestro che ha fatto la storia del karate tradizionale in Italia e nel Mondo".

L’87enne giapponese è stato, infatti, l’ospite d’onore della giornata. Trasferito in Italia nel 1965, Sensei Hiroshi Shirai è diventato punto di riferimento per l’insegnamento e la divulgazione del karate. Nel 1981 ha fondato l’Istituto Shotokan Italia, svolgendo un ruolo determinante nella formazione delle maggiori figure del karate tradizioanle in Italia, atleti che hanno ottenuto importanti risultati in numerose competizioni internazionali. Ad accoglierlo il sindaco Fabio Colombo con gli assessori Mario Cerri e Rosetta Stavola. "E’ per me un grande onore accogliere Sensei Hiroshi Shirai - così il il primo cittadino - La sua storia, la sua capacità e grande volontà di divulgare il karate tradizionale nel nostro Paese mantenendo vivi i valori della cultura giapponese, sia di esempio per i giovani che si avvicinano a questo sport ricco di quella cultura che porta al rispetto verso gli altri". Stefano Dati