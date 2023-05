La frana non ferma i turisti Rimodulati tutti i trasporti

di Daniele De Salvo

VARENNA (Lecco)

La frana non ferma i turisti. Nonostante la linea ferroviaria e la Sp 72 interrotte per lo smottamento che la passata settimana le ha travolte all’altezza di Fiumelatte, e nonostante gli appelli-choc di Trenord a non andare nei paesi dell’Alto Lario per non rischiare di restare bloccati, ieri i turisti hanno ugualmente affollato la Piccola Perla del lago di Como, Bellano, Lierna, Perledo e tutti gli altri centri rivieraschi. Gli autisti dei bus navetta hanno fatto la spola tutto il giorno tra le stazioni e i pontili dei traghetti. Sono scesi in campo pure i volontari del Soccorso bellanese e sono stati reclutati i piloti dei taxi boat, limitando al massimo i potenziali disagi. Qualcuno ne ha anche approfittato per improvvisarsi facchino e proporre un servizio di trasporto bagagli.

Per fronteggiare l’emergenza si è mobilitato di persona l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità Sostenibile Franco Lucente, che ha interpellato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. "Abbiamo deciso di mantenere i servizi viabilistici già attivi e di aggiungere quelli relativi al trasporto su lago – annuncia – Già da oggi poi sono operativi i nuovi orari dei trasporti".

Rimodulati gli orari dei treni, dei pullman e dei battelli della Navigazione del Lago. A Sud dell’interruzione, i treni tra Milano Centrale e Lierna circolano a cadenza oraria in partenza da Milano Centrale al minuto .20, dalle 6.20 alle 21.20. I passeggeri diretti in Valtellina devono scendere a Sondrio e prendere i bus per Colico. A Nord dell’interruzione i treni circolano fra Tirano, Sondrio, Colico e Bellano. I viaggiatori diretti a Lecco o a Milano devono scendere a Colico e prendere le navette per Lecco. Ci sono due linee di autobus: una a lunga percorrenza che collega direttamente Lecco e Colico con partenze a ogni ora; la seconda che collega tutte le stazioni intermedie tra Lecco, Bellano e Varenna con corse durante l’intera giornata. I battelli coprono le tre principali fasce di punta: la mattina, il primo pomeriggio e il tardo pomeriggio. Già in settimana i treni potrebbero ricominciare a circolare tra le stazioni di Lierna e Varenna, sebbene vuoti, garantendo più puntualità sull’intera linea.