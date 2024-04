La Feralpi vede la salvezza. A Pisa serve uno scatto

SALÒ (Brescia)

La FeralpiSalò, che ha lavorato anche ieri mattina sotto la pioggia, crede fermamente nella salvezza e guarda verso la trasferta che sabato (fischio d’inizio alle 14) la porterà a Pisa con la convinzione di poter conquistare un risultato importante non solo per far proseguire la sua risalita, ma per compiere quel passo in avanti che potrebbe regalare lo slancio decisivo al finale di stagione della matricola gardesana, che grazie agli ultimi risultati si è portata a due soli punti dai play out e a quattro dalla salvezza diretta.

Un ruolino di marcia, quello messo in atto nell’ultimo periodo dalla squadra di Zaffaroni, che ha evidenziato un rendimento più efficace in trasferta che rispetto alle partita casalinghe e la prossima sfida chiamerà a giocare la formazione verdeblù proprio lontano dalla casa, poco ospitale in termini di risultati, del Garilli di Piacenza. La secca sconfitta patita sabato scorso con il Brescia dai toscani, che si sono vista staccare dalla zona play off, potrebbe offrire al tempo stesso un’opportunità in più, ma anche un pericolo in più per la compagine di Zaffaroni, che all’Arena Garibaldi, da una parte, potrebbe trovarsi di fronte un avversario deluso dal fatto di essere scivolato a quattro punti dai play off, ma anche caricato dalla necessità di riscattare una prova davvero troppo opaca come quella messa in mostra al Rigamonti. Al di là di quello che potrà essere o meno l’atteggiamento dei nerazzurri, però, la FeralpiSalò è chiamata a guardare innanzitutto in casa sua e, in particolare, a far proseguire le prestazioni convincenti e di indubbia personalità che stanno dando concretezza all’inseguimento della matricola gardesana.

Per quel che riguarda i singoli, Di Molfetta continua le terapie per recuperare dall’infortunio, mentre Balestrero lavora ancora a parte. Entrambi saranno assenti a Pisa, dove il tecnico gardesano chiede ai suoi di ribadire la solidità difensiva raggiunta nelle ultime uscite e confermare la ritrovata vena di un reparto avanzato che sembra pronto per lo sprint finale. Mister Zaffaroni ha recuperato i gol di La Mantia e, proprio l’ex spallino, sembra essere diventato il punto di riferimento avanzato di una formazione che presenta quattro attaccanti per due posti. Per fare coppia con il ritrovato La Mantia, in questo momento l’estro di Dubickas sembra avere superato Butic e Manzari, ma saranno decisivi questi ultimi due giorni di preparazione per varare nei dettagli lo schieramento che dovrà conquistare la… torre pendente.