La Dea ha in testa l’Europa

L’Atalanta questo pomeriggio alle 18 è di scena a Salerno per una trasferta sulla carta senza storia. La formazione campana, retrocessa già da settimane, ultima con appena 16 punti, reduce da sei sconfitte e un pareggio nelle ultime sette giornate, con 19 gol incassati, e ancora senza vittorie nel 2024, non dovrebbe rappresentare un ostacolo per la lanciatissima Dea, sesta con 57 punti. Il tecnico Gasperini, a tre giorni dalla decisiva gara di ritorno della semifinale di Europa League contro il Marsiglia, farà turnover davanti, schierando per la terza gara consecutiva da titolare El Bilal Toure’, da centravanti, in un tridente completato da Lookman e Miranchuk.

A centrocampo attesa una staffetta tra De Roon e l’ex di turno Ederson, con il duttile Pasalic utilizzato da secondo mediano, con il francese Adopo come alternativa per la ripresa. In porta torna Carnesecchi. Dietro la coperta nerazzurra è corta senza gli infortunati Kolasinac e Toloi, per cui Gasp dovrebbe schierare il trio titolare Djimsiti-Hien-Scalvini e dare spazio anche al 21enne difensore milanese Giovanni Bonfanti. Gasp porterà in panchina i 19enni Comi e Palestra, anche loro aggregati dalla Under23. Sulle corsie esterne, senza lo svedese Holm fuori per tutto maggio, spazio a destra ad Hateboer, mentre a sinistra Ruggeri, altro ex di turno (in granata nel 2021-22), dovrebbe spuntarla su Zappacosta. Probabile spazio nella mezz’ora finale per i titolari come Koopmeiners, De Ketelaere e Scamacca, per una “sgambata“ preparatoria in vista della grande battaglia europea di giovedì. Dall’altra parte l’ex di turno Stefano Colantuono, a Bergamo per sette anni con due promozioni in A conquistate nel 2006 e 2010, oltre al portiere titolare Ochoa non avrà i vari Kastanos, Boateng, Gomis, Gyomber, Dia e Maggiore, quest’ultimo nei radar nerazzurri per il prossimo mercato.

Partita cruciale per la Dea nella corsa Champions: una vittoria questo pomeriggio all’Arechi proietterebbe i nerazzurri a 60 punti, a sole quattro lunghezze dal Bologna, ma con la partita interna contro la Fiorentina ancora da recuperare. Un successo contro la Salernitana, il terzo di fila dopo quelli su Monza e Empoli, lancerebbe l’Atalanta in piena zona Champions.

SALERNITANA (4-2-3-1): Costil; Zanoli, Fazio, Pirola, Bradaric; Coulibaly, Basic; Sambia, Vignato, Tchaouna; Ikwuemesi. All. Colantuono.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Bonfanti, Hien, Djimsiti; Hateboer, Ederson, Pasalic, Bakker; Miranchuk, El Bilal Tourè, Lookman. All. Gasperini.

Fabrizio Carcano