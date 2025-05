La casa sottosopra di Brachetti. Senza tempo, colma di sogni

Un viaggio nella fantasia grazie al trasformismo e alle tante arti del celebre artista internazionale Arturo Brachetti. In occasione del 40° anniversario di Fondazione Cesvi andrà in scena questa sera, alle 21, al Teatro Donizetti di Bergamo, lo spettacolo "Solo. The Legend of Quick-Change". L’evento rappresenta un’occasione per coniugare arte, intrattenimento e solidarietà. Parte del ricavato dello spettacolo andrà a sostegno del Programma case del Sorriso del Cesvi, dedicato a bambini, adolescenti e giovani donne in situazioni di emarginazione e disagio, e finalizzato alla promozione e realizzazione dei loro diritti fondamentali. Il Programma Case del Sorriso prevede luoghi fisici in cui vengono erogati servizi come il sostegno allo studio, formazione professionale, ma anche progettualità mirate a costruire percorsi di protezione e rendere i soggetti accolti artefici del proprio futuro. "Siamo grati a Brachetti per aver scelto di essere al nostro fianco a sostegno del futuro dei bambini", sottolinea Gloria Zavatta, presidente di Cesvi. Nello spettacolo, Arturo Brachetti aprirà le porte della sua casa, fatta di ricordi e di fantasie: una casa senza luogo e senza tempo, in cui il sopra diventa il sotto e le scale si scendono per salire. "Dentro ciascuno di noi – racconta l’artista – esiste una casa come questa, dove ognuna delle stanze racconta un aspetto diverso del nostro essere. È una casa segreta, senza presente, passato e futuro, in cui conserviamo i sogni e i desideri". M.A.