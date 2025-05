Pietro e Deva alla guida dei giovani di Cividate. Testimonianza di impegno e partecipazione civica

Chi è il sindaco dei ragazzi? "Mi chiamo Pietro Moioli, ha quasi 13 anni e sono il neo eletto sindaco dei ragazzi del comune di Cividate al Piano. Insieme ai miei compagni abbiamo stilato una lista delle cose da migliorare nella scuola e nel paese, che si sono trasformate nelle nostre proposte elettorali; che ci hanno portato alla vittoria".

Quali altre esperienze ha fatto per diffondere queste idee? "Per prima cosa per far conoscere a tutti gli abitanti di Cividate al Piano il nostro programma siamo stati mandati in onda, su Radio Pianeta, cioè la radio locale del nostro paese. Devo dire che è stato molto divertente e anche molto soddisfacente".

Cosa ti ha lasciato questa esperienza? "Tanti bei ricordi, che rimarranno sempre con me e i miei compagni. Ha insegnato a tutti noi l’arte di lavorare insieme e vedere il nostro progetto realizzarsi, pian piano, con tanto impegno e duro lavoro è stato davvero una grande soddisfazione per tutti noi, a prescindere da chi è stato eletto".

Cosa ci racconta il vice-sindaco? "Mi chiamo Deva Volpi ho quasi 14 anni. Sono rimasta molto sorpresa di tutti i voti che ho preso, anche perché non è un ruolo che ho deciso io, ma mi è stato dato dagli elettori. Quest’esperienza mi è servita per imparare a collaborare con gli altri ed a ascoltare i pareri altrui".