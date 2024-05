Investe la fidanzata dopo un litigio e le frattura la tibia

Dopo la lite con l’ex fidanzata, l’ha investita con l’auto, fratturandole la tibia. Ora, a conclusione degli accertamenti preliminari, i carabinieri della Stazione di Centro Valle Intelvi, hanno denunciato a piede libero un ragazzo di 20 anni, con l’ipotesi di lesioni volontarie, nei confronti di una ragazza di 21 anni, con cui aveva avuto una relazione. L’aggressione risale a sabato pomeriggio, quando i due avrebbero avuto una discussione mentre si trovavano davanti alla casa del ragazzo. A epilogo della lite, lui l’avrebbe investita con l’auto, causandole una frattura pluriframmentaria della tibia sinistra, per la quale i medici hanno emesso una prognosi di almeno 45 giorni. Dopo aver ricevuto la denuncia e identificato il ragazzo, i militari hanno fatto un sopralluogo davanti alla sua abitazione, dove è installato un impianto di videosorveglianza che potrebbe aver ripreso tutto l’accaduto. Impianto che, su disposizione del magistrato di turno della Procura di Como, Antonia Pavan, è stato messo sotto sequestro, e ora sarà affidato a un consulente tecnico per capire se le riprese del giorno dell’aggressione sono ancora recuperabili, anche in caso di eventuale sovrascrizione. Quanto accaduto viene qualificato come condotta di "Codice rosso", in quanto reato riconducibile alla tute la soggetti vulnerabili. Pa.Pi.