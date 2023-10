Insulti e minacce agli agenti e testate alla Pantera. Processato per direttissima

Insulti e minacce agli agenti di polizia, calci, pugni e testate contro l’auto di servizio. Condotte aggressive per le quali Ahmed Belfares, marocchino di 37 anni, martedì pomeriggio è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La Squadra Volante è intervenuta alle 17 in via Adamo del Pero, su richiesta di un commerciante, per le molestie di un cliente che, dopo aver consumato alcolici, aveva iniziato a dare in escandescenze, senza pagare le consumazioni. All’arrivo degli agenti si è scagliato contro di loro. Uno dei poliziotti, colpito a una caviglia, è finito in pronto soccorso. Ieri è stato processato per direttissimo, e poi portato in carcere in attesa del rinvio, concesso per i termini a difesa.