Inglese e digitale. Nuovi corsi Enaip

La proposta formativa di Enaip Morbegno rivolta agli adulti si arricchisce nuovamente. Dopo il successo del corso per operatori di macchine a controllo numerico, la sede della Bassa Valtellina organizza altri tre percorsi formativi, realizzati all’interno del progetto Gol (Garanzia occupabilità lavoratori): un corso di italiano per stranieri, un corso legato alle competenze digitali e un corso di inglese base. I percorsi si svolgeranno presso le due sedi del centro formativo di Morbegno: i primi due partiranno dalla metà di aprile e il terzo comincerà a maggio. L’intenzione degli organizzatori è puntare alla riqualificazione delle competenze degli iscritti per permetter loro di tornare protagonisti nel mondo del lavoro.

Enaip vuole candidarsi a essere una realtà in grado di leggere i bisogni del territorio e offrire percorsi di formazione che possano avvicinare le richieste delle imprese. I corsi, coordinati dal formatore Enaip Bryan Pace, avranno la durata di 30 ore (per i corsi di italiano e inglese) o 16 ore (per il corso di cittadinanza digitale), con frequenza pressoché giornaliera. Al termine del percorso formativo gli allievi potranno spendere le competenze acquisite nella ricerca di lavoro. L’obiettivo di Enaip è accompagnare i cittadini verso nuove occasioni di lavoro, trasformando le difficoltà in opportunità. Per informazioni sulle offerte è possibile visitare il sito di Enaip Lombardia, nella sezione della sede di Morbegno (www.enaiplombardia.eu/sede/morbegno) o scrivere una mail all’indirizzo bryan.pace@enaiplombardia.it