Ha un infarto nell’atrio della scuola: maestra salvata e rianimata dalla collega

Bergamo, 18 maggio 2024 – La campanella per l’inizio delle lezioni non è ancora suonata. Gli alunni delle elementari nel frattempo si sono già avviati nelle loro classi. Sono passate da poco le 8 quando una maestra di 57 anni del plesso Stadio di Romano di Lombardia, in via 25 aprile, dice di non sentirsi troppo bene. È nell’atrio. Poche parole, all’improvviso si accascia a terra colpita da un malore: probabilmente un infarto. Ma il tempestivo intervento di una collega, che le ha praticato un massaggio cardiaco, con tutta probabilità è stato determinante. Sono attimi concitati nella scuola che fa parte dell’istituto comprensivo Rubini. Immediatamente i presenti sono intervenuti in aiuto e hanno chiamato il 112 descrivendo la richiesta dell’intervento. Intanto una collega, in particolare, si avvicina alla maestra e le pratica il massaggio cardiaco per rianimarla seguendo le istruzioni che le vengono date dall’operatore del 112. Secondi che sembrano infinitamente lunghi, la maestra intervenuta in soccorso continua il massaggio secondo le indicazioni ricevute al telefono.

La centrale operativa Soreu invia alla scuola l’ambulanza, l’automedica e l’infermierizzata dal vicino ospedale di Romano di Lombardia. Pochi minuti e il personale sanitario è in via 25 aprile. Bisogna fare in fretta, non c’è tempo da perdere. Gi operatori subentrano alla maestra che ha praticato il massaggio alla collega e, utilizzando il defibrillatore, proseguono le manovre di rianimazione dell’insegnante.

Intanto nella scuola non si parla d’altro, anche perché l’accaduto ha sconvolto quella che doveva essere una normale attività didattica. Il personale medico rianima la maestra e a quel punto si decide di caricarla in ambulanza e ricoverarla all’ospedale di Treviglio in codice rosso. Ma considerato il quadro clinico, la maestra successivamente viene trasferita al Papa Giovanni XXIII di Bergamo per essere sottoposta a un’operazione al cuore. Le condizioni della 57enne sono stazionarie. L’intervento della collega ha avuto un ruolo importante, come poi hanno riferito alla stessa i soccorritori del 118.