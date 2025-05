Aperto il parcheggio in Fiera 300 posti (per ora) gratis. Obiettivo: meno auto in città

Favorire la mobilità sostenibile e snellire parte del traffico che penetra quotidianamente in città. Sono gli obiettivi del maxi parcheggio d’interscambio alla Fiera di Bergamo, attivo da ieri e gratuito fino al 14 ottobre. A disposizione 300 parcheggi, dalle 6,30 alle 20,30 dal lunedì al venerdì. L’apertura ha portato novità per l’Azienda trasporti Bergamo (Atb). A pochi passi dagli stalli, in via Lunga, c’è la fermata della linea 1 dell’Atb, diretta verso il centro e fino a Città Alta. La frequenza media è di 15-20 minuti, ma tra le 7 e le 8 di mattina il servizio è stato potenziato e prevede corse ogni 6 minuti verso il centro città.

"Mettere a disposizione il parcheggio della Fiera è un atto dovuto alla cittadinanza – spiega Luciano Patelli, presidente di Promoberg, l’ente che gestisce la Fiera –. Nei tempi in cui non abbiamo eventi, ci pare doveroso riconoscere un ritorno alla cittadinanza". L’accordo al momento è infatti distribuito dal lunedì al venerdì, perché il sabato e la domenica restano giorni caldi per il polo fieristico. C’è poi un bouquet di date già note in cui, per via di manifestazioni ad alto flusso, il parcheggio resterà riservato alla Fiera: il 20 giugno, dal 25 al 29 agosto, il 5 settembre, il 17-18 settembre, il 2 e 3 ottobre. "Il parcheggio sarà inizialmente gratuito – sottolinea la sindaca Elena Carnevali –: affinché diventi una buona abitudine e per avere un primo monitoraggio".

Dal 15 ottobre tariffa giornaliera di 5 euro per sosta e 2 corse urbane Atb (andata+ritorno). Abbonamento mensile da 70 euro per sosta e uso dei mezzi Atb (funicolare compresa) nel perimetro urbano.

Michele Andreucci