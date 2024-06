Seriate, si schianta contro un muro e viene sbalzato sull’asfalto: grave motociclista 50enne

Seriate (Bergamo), 6 giugno 2024 – Giornata nera sulle strade della provincia di Bergamo, dove si sono registrati due gravi incidenti.

A Vertova in seguito allo scontro tra due biciclette, un uomo di 80 anni è stato ricoverato in condizioni disperate all’ospedale Papa Giovanni dove è stato portato nel pomeriggio in codice rosso, quello per i casi più gravi, anche un motociclista 50enne dopo un incidente capitato a Seriate attorno alle 15.30. Il centauro è finito contro un muro ed è stato poi sbalzato a diversi metri di distanza, riportando un trauma cranico, al torace e a un arto superiore.

L’incidente è avvenuto sulla strada SP 671 dove, oltre ai soccorritori, sono intervenuti i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.