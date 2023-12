Si schianta in moto contro il guardrail, muore 32enne bergamasco

La Bergamasca piange un’altra vittima della strada. Un motociclista di 32 anni è morto oggi pomeriggio in Trentino. L'incidente è avvenuto sulla Statale Loppio-Mori, all'altezza dello svincolo autostradale, a Rovereto sud. Secondo una prima ricostruzione, il centauro avrebbe perso il controllo del mezzo all'uscita della galleria, andando a sbattere violentemente contro il guardrail.

Un urto tremendo, che non ha lasciato scampo al 32enne. Tanto che i soccorritori, giunti sul posto anche con l'elicottero, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il motociclista è morto sul colpo sul colpo per le gravissime ferite. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale di Riva del Garda, che hanno eseguito i rilievi.

Il centauro avrebbe fatto tutto da sé, nessun altro veicolo sarebbe rimasto coinvolto nell’incidente. Da capire invece se all’origine dello schianto possa esserci un malore o una manovra errata. Le operazioni di rimozione della moto e messa in sicurezza della strada hanno richiesto la chiusura parziale della carreggiata, contribuendo non poco a congestionare il traffico in una giornata particolarmente impegnativa per le partenze in vista delle festività natalizie.