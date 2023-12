Incidente a Dalmine, auto investe ciclista: 78enne grave

Dalmine (Bergamo), 20 dicembre 2023 – E’ ricoverato in gravi condizioni il ciclista che stamattina è stato urtato da un veicolo a Dalmine, nella Bergamasca. L’incidente è avvenuto intorno alle 10,15 in via Fabio Filzi. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, 78 anni, sarebbe caduto dopo essere stato urtato da un veicolo.

Nella caduta il ciclista ha battuto violentemente la testa, riportando un grave trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, con automedica e ambulanza. L’anziano è stato portato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII. Sul posto per i rilievi anche i carabinieri di Treviglio.