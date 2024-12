Sbatte contro il guard rail e va a finire contro un furgone: muore pensionato

Castelli Calepio, 8 dicembre 2024 – Tragedia della strada sul ponte del fiume Cherio. Un pensionato di 77 anni, Fausto Luigi Belotti, residente a Cividino di Castelli Calepio, è morto dopo essere finito contro un furgone, in seguito a una sbandata che l’aveva già portato a sbattere contro il guard rail.

L’incidente si è verificato sul cavalcavia che unisce i paesi di Mornico al Serio e Palosco, nella parte sud orientale della provincia, lungo la provinciale Ogliese.

La dinamica

Secondo gli accertamenti della polizia stradale il 77enne, a bordo di una Citroen C8, mentre procedeva in direzione di Palosco, per cause ancora in corso di accertamento – forse un malore – ha sbandato, invadendo la corsia opposta. Prima la vettura ha sbattuto contro il guard rail, successivamente è rimbalzata contro un furgone Volkswagen Crafter guidato da un 51enne residente a Grumello del Monte.

Dopo l’impatto il conducente del furgone è uscito sulle sue gambe, mentre Belotti è rimasto esanime all’interno dell’abitacolo. Sul posto sono accorsi i soccorritori, un’ambulanza e l’elicottero atterrato nel parcheggio di un ristorante poco distante dal luogo dell’incidente, ma per l’anziano non c’è stato nulla da fare.

Gli interventi

Oltre alla polizia stradale, chiamata per i rilievi, sul luogo dell’incidente sono giunti i carabinieri di Martinengo, che hanno chiuso la strada in entrambi i sensi di marcia, per consentire i rilievi ai colleghi. Ai vigili del fuoco, invece, è toccato il compito di rimuovere i veicoli incidentati e metterli in sicurezza.

I funerali di Belotti verranno celebrati martedì 10 dicembre nella parrocchiale di Cividino, con inizio alle ore 10.