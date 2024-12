Lo schianto di Gambolò. La vittima di 43 anni tradita dalla nebbia fitta

Aveva 43 anni Paolo Nai Oleari, residente a Gambolò dove lavorava in una ditta e la famiglia è molto conosciuta, deceduto domenica sera nell’uscita di strada della sua auto lungo la Provinciale 105 in direzione della frazione Torrazza di Borgo San Siro. Un incidente su cui sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia stradale, intervenuta sul posto per i rilievi. L’uomo era al volante della sua Toyota Aygo quando, per ragioni che sono ancora in fase di accertamento, ne ha perso in controllo uscendo di strada. Erano circa le 19 ma sulla zona gravava la nebbia che potrebbe essere una delle cause del sinistro. L’auto è finita nel campo accanto alla Provinciale, non lasciando scampo al conducente.

Quando sul posto sono intervenuti il personale medico del 118 e un’ambulanza della Croce Rossa di Vigevano per Paolo Nai Oleari non c’era ormai più nulla da fare e il decesso è stato constatato sul posto. Sul luogo del sinistro sono arrivati anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la sede stradale. Il corpo dell’uomo è stato trasferito all’obitorio, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Generalmente in casi come questi, che non coinvolgono altri soggetti, non è inusuale che non venga disposta l’autopsia anche se nel caso specifico potrebbe chiarire in qualche modo le cause dell’accaduto.

Le ipotesi al vaglio al momento non escludono alcuna possibilità, compresa quella che il quarantatreenne possa essere rimasto vittima di un malore così come quella dell’ostacolo che possa essersi trovato davanti all’improvviso, magari individuato all’ultimo momento per la ridotta visibilità. Meno probabile la possibilità del coinvolgimento di un altro veicolo. Tutti elementi al vaglio della Polstrada, che sul luogo del sinistro ha raccolto gli elementi utili a fare chiarezza sulla vicenda.

Solo qualche giorno fa, lungo la Provinciale 192 tra Gravellona e Cassolnovo, un camion era uscito di strada in un tratto tristemente noto per numerosi incidenti, alcuni anche mortali. Il mezzo era finito contro un palo, ribaltandosi poi su un lato. Il conducente, 45 anni, era stato trasportato all’ospedale in condizioni non gravi.

Umberto Zanichelli